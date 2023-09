Schwanden: SBB fahren ihrer Kundschaft vor der Nase davon

Komfortabler könnte die «Reise» am Bahnhof in Linthal nicht mehr anfangen. «Domo-Reisen und SBB heissen Sie im Bahnersatz herzlich willkommen», tönt es aus den Bordlautsprechern des doppelstöckigen Luxuscars. Die Passagiere haben in gepolsterten Sesseln Platz genommen, als ob als Ferienziel das Mittelmeer ruft.