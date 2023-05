Jetzt wird der Langgüetlisteg in Netstal endlich ersetzt

Die Fussgängerbrücke Langgüetlisteg, die Teil eines offiziellen Wanderwegs ist, befindet sich in einem desolaten Zustand und ist seit einigen Jahren gesperrt. Der Steg hätte bereits im Frühling 2018 saniert werden sollen. Die Verhandlungen zwischen der Bauherrschaft, bestehend aus der Gemeinde Glarus, den Technischen Betrieben und der Elggis Kraft AG, zogen sich aber in die Länge. So hiess es vor zweieinhalb Jahren von der Gemeinde, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Die lange Untätigkeit sorgte in Netstal für Spott.