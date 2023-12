Jetzt ist auch die Standseilbahn nach Braunwald barrierefrei

Zur Firma



Die Garaventa AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Rotkreuz ZG und Zweigniederlassungen in Goldau SZ, Uetendorf BE und Sion VS. Das Unternehmen ist der Schweizer Teil der Doppelmayr-Gruppe und hat sich nach eigenen Angaben als Firma mit internationaler Ausstrahlung für Pendelbahn-, Standseilbahn-, Materialseilbahn- und Seilzugarbeiten etabliert. Garaventa ist verantwortlich für sämtliche Seilbahnprojekte der Doppelmayr-Gruppe in der Schweiz. Alle Funktionen und Kompetenzen für die Spezialbahnen werden der Gruppe von der Schweiz aus weltweit zur Verfügung gestellt. In der Schweiz beschäftigt Garaventa rund 380 Mitarbeitende. Zur Fusion der Doppelmayr-Garaventa-Gruppe mit Hauptsitz im österreichischen Wolfurt kam es 2002.