Mit dem vor bald vier Jahren lancierten vollelektrisch angetriebenen Honda e holten sich die Japaner geine blutige Nase. Mit etwas über 200 Kilometer Reichweite und einem Preis von rund 46 000 Franken vermag und vermochte der Kleine definitiv nicht zu reüssieren. Und jetzt soll es der e:Ny1 richten, was für Exciting/Electric New Your Life steht: Mit diesem Zungenbrecher versucht der japanische Autohersteller zum zweiten Mal im Reich der rein batterieelektrischen Antriebe Fuss zu fassen.