Wo Leidenschaft und Handarbeit gefragt sind

Stellenweise ist es so leise, dass man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören könnte. Es gibt nur ein paar Roboter, wenig Stress und eben überraschend wenig Lärm. Die 350 Mitarbeiter in der Manufaktur in Dieppe strahlen eine beruhigende Gelassenheit aus. Sie fertigen die Alpine A110 des französischen Sportwagenherstellers, meist in Handarbeit und mit viel Leidenschaft.