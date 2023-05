Vorerst noch auf zwei Gleisen fahren

Skoda setzt seine Offensive in der Elektromobilität fort. Bis 2026 will der tschechisch-deutsche Autobauer die Kundschaft mit einer Fülle von neu konstruierten E-Autos beglücken. Das wurde von den Verantwortlichen der Marke kürzlich an einer Veranstaltung im Stammwerk Mladá Boleslav (Tschechien) in Aussicht gestellt. Mit sechs neuen batterieelektrischen Modellen in allen Segmenten bewege sich Skoda noch schneller in Richtung einer nachhaltigen, elektrischen, individuellen Mobilität», sagte Skoda-Chef Klaus Zellmer.