Gute Fahreigenschaften, hoher Preis

Weil BMW bis 2025 rund zwei Millionen Fahrzeuge an die Frau beziehungsweise den Mann gebracht haben will, stellt der bayerische Autobauer seinen Modellen mit Verbrennermotor in der Regel auch eine Version mit batterieelektrischem Antrieb zur Seite. Das wird bei unserem Testwagen, dem BMW iX1 xDrive30 ersichtlich. Dieser basiert – abgesehen vom Antrieb – technisch ebenso wie optisch auf dem X1. Unterschieden werden vom Verbrenner kann der Stromer von aussen gesehen einzig durch die hellblauen Bauteile an Front, Heck und Flanken.