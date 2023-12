Ein wendiger Franzose mit Charme

E-Autos müssen nicht immer gross und klobig sein. Es gibt auch kompakte Varianten, die erst noch gut ausschauen. Bestes Beispiel dafür ist unser Testwagen, der Peugeot e-308 GT. Zwar wiegt die vollelektrisch angetriebene Schrägheck-Limousine immer noch stattliche 1,76 Tonnen. Der kompakte Stromer wirkt aber dennoch charmant, erstaunlich agil und wendig. Zumal der Wendekreis bloss etwas über zehn Meter in Anspruch nimmt, was dem Fahrpersonal vor allem in engen Parkhäusern zum Vorteil gereicht.