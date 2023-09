Die Anhängerkupplung als Lastenträger

von Michael Kirchberger

Am Wochenende oder für die Ferien: Immer mehr Autofahrer wollen am Reiseziel nicht auf ihr Velo verzichten. Aber da nicht alle einen Kombi besitzen, auf dessen Ladefläche die Bikes für den Transport unterkommen könnten, bleibt nur die Beförderung der Zweiräder auf dem Dach, was beim Beladen wenig komfortabel ist und den Luftwiderstand verschlechtert.