Den «Hobel» nur an der Front angesetzt

Renault macht es wie alle andern, die zwecks Modellpflege Hand an einen Bestseller legen: Das Design wird – wenn überhaupt – nur marginal angetastet. Bestes Beispiel dafür ist der VW-Golf, der über Jahrzehnte seine Formensprache grösstenteils beibehalten konnte. Ähnlich verhält es sich beim überarbeiteten Stadtauto Clio, der seit seiner Lancierung im Jahr 1990 rund 16 Millionen Mal eine Käuferin oder einen Käufer gefunden hat. Allein in der Schweiz gingen in den vergangenen 33 Jahren rund 110 000 Clios über den «Ladentisch».