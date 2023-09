Dem Rückzug folgt die Rückkehr

Die Nachricht schlug wie eine Bombe ein. 2020 kündigte der japanische Autobauer Mitsubishi an, sich aus aufgrund eines Strategiewechsels aus dem europäischen Markt zurückzuziehen. Die Branche zeigte sich überrascht, war aber gleichzeitig froh, einen Konkurrenten vom Leib haben. Doch seit diesem Jahr ist die Ankündigung bloss noch Geschwätz von gestern. Mitsubishi will in Europa wieder mitmischen. Und zwar im B-Segment, wo sich Kompakte und Kleinwagen ein Stelldichein geben.