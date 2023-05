Bequem auf langen Strecken und leicht zu handhaben

Das Motorengeräusch, so wie es draussen zu hören ist, stellt Übles in Aussicht. Der Vierzylinder-Diesel des SUV rasselt im Standgas ähnlich wie ein Kleinlaster aus Grossvaters Zeiten. Und dabei wurde er dem Vertreter einer hochwertigen Fahrzeugmarke implantiert. Ja, mit unserem Testwagen, dem Mercedes-Benz GLC, schliesst man zumindest in akustischer Hinsicht nicht auf Anhieb Freundschaft. Aber das wird sich im Laufe unserer Testfahrten noch ändern.