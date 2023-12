Auch beim grossen Pick-up bricht das E-Zeitalter an

Nun hat es eine Fahrzeugsparte erwischt, in der ansonsten traditionell Sechs- oder Achtyzlinder-Motoren mit grossem Hubraum ihren Dienst versehen. Die Rede ist von den grossen Pick-ups made in USA. Erwischt, wenn man so will, hat es in diesem Fall ein Fahrzeug mit Kultstatus: den Ford F-150. Der Pritschenwagen wird in der «Lightning»-Ausführung, wie sein Zweitname «Blitz» verrät, mit vollelektrischem Antrieb angeboten. Das meistverkaufte Fahrzeug auf dem nordamerikanischen Markt steht aber weiterhin als Verbrenner-Version mit einem V8-Motor zur Verfügung.