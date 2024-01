Arbeitstier oder Spassmobil für Sport und Freizeit

Pick-ups, also Personenwagen mit einer Ladefläche, waren in Europa lange Zeit kaum ein Thema. In den USA aber sind sie noch immer ein Renner. Vor allem in ländlichen Gebieten, wo die Strassen schlecht oder gar nicht ausgebaut sind und bei der Bevölkerung voll geländegängige Fahrzeuge gefragt sind. Das ist bis heute der Fall. Mehr noch: Die sogenannten Pritschenwagen vermitteln inzwischen in Agglomerationen ein Lebensgefühl von Freiheit und Abenteuer. Diese Fahrzeuge sind nicht zuletzt wegen ihres massigen Auftritts zu einem Statussymbol geworden.