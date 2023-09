Nach A3-Umleitung sind Kerenzerberg-Eltern schockiert: «Autos bremsten nicht für die Kinder»

Ein Video macht in den sozialen Medien die Runde: Zu sehen ist eine Frau, die bei der Haltestelle Bödeli in Obstalden versucht, zur Bushaltestelle zu kommen, während die von der A3 umgeleitete Autokolonne unbeeindruckt an ihr vorbeifährt. Sie möchte die Strasse überqueren, aber die Autos halten nicht an. Einen Fussgängerstreifen gibt es nicht. Die Frau schwenkt ihren Arm, doch es nützt nichts.