Der Kanton möchte das Velofahren im Glarnerland sicherer machen

Die Ostschweizer Fachhochschule, damals noch Hochschule für Technik Rapperswil, untersuchte vor einigen Jahren, wie sicher die Velowege im Kanton sind. 56 Mängel wurden ausgemacht, von denen nun 15 behoben wurden, wie der Regierungsrat am Mittwoch meldet. Elf weitere Projekte seien in Planung und würden in den nächsten fünf Jahren umgesetzt. Andere Schwachstellen sollen zusammen mit dem Bau der Querspange Netstal oder dem Ausbau der Netstalerstrasse verbessert werden. Für die Behebung der übrigen Schwachstellen fehle aber noch die Planungsgrundlage, so der Regierungsrat.