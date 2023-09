Leben am Limit

Der Kerenzerberg liegt gerade noch so am Horizont der meisten Glarnerinnen und Glarner: Manchmal findet er statt, meist ist er aber nur eine Randerscheinung im Glarnerland. In dieser Woche hat sich eindrücklich gezeigt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung dieser Dörfer am Walensee in einer nationalen Perspektive ist. Die Autobahn A3 ist Pendlerstrecke, Anfahrtsweg für Touristen nach Graubünden und Österreich sowie eine geschätzte Alternative zum Gotthard, um in den Süden zu gelangen.