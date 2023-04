In erster Linie zersiedelt

Stau vor Reichenau, Stau in Chur Masans Richtung Stadt, Stau in Chur Masans Richtung Landquart, Stau in der Kasernenstrasse stadteinwärts, Stau in der Kasernenstrasse stadtauswärts, Stau an unzähligen Baustellen-Rotlichtanlagen: Das ist diese Tage die gefühlte Realität im Kanton. Alle sind unterwegs, viele mit Bus und Zug, und viele mit dem Privatauto – und im Auto drin drei, vier Sitze, die leer bleiben. Graubünden unterscheidet sich darin in nichts von anderen Kantonen und von den Nachbarländern.