Wegen dieses 100-Tonnen-Schiffs muss die Autobahn zwischen Bilten und Weesen gesperrt werden

Die Eckpunkte der Monster-Zügelaktion



Wie die Schiffs­betriebe Walensee auf ihrer Website schreiben, steht die Sicherheit während des gesamten Transports an oberster Stelle. Sie appellieren daher an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Spektakel vor Ort miterleben möchten, dem Transportfahrzeug nicht zu nahe zu kommen und den Arbeitenden und Einsatzhelfern nicht den Weg zu versperren. Der Zeitplan könne jederzeit kurzfristig ändern.



Montag, 23. Oktober

21.00 Abfahrt Transport ab Hafenplatz Zug

21.30 Vorstadt Postplatz

21.45 Einfahrt Zugerbergstrasse

22.00 Einfahrt Waldheimstrasse

23.30 Einfahrt Aegeristrasse

24.00 Kreisel Talacher

01.30 Aegeristrasse Baar

02.00 Einfahrt Sihlbruggerstrasse

02.45 Einfahrt Autobahnzubringer A14 Richtung Sihlbrugg

03.45 Parkplatz Einfahrt Hirzel



Dienstag, 24.Oktober

21.00 bis 22.00 Abfahrt Parkplatz

23.30 Hirzel Kreuzung

00.30 Kreisel Wädenswil

01.30 Einfahrt Hafen Horgen

ab 02.00 Einwassern Horgen

ab 03.00 Kranabbau und nach Nuolen zügeln



Mittwoch, 25. Oktober

10.00 Installation erster Kran Nuolen

13.00 Transportanhänger stellen in Nuolen

14.00 Installation zweiter Kran Nuolen

16.00 Auswassern in Nuolen

21.00 Abfahrt Nuolen

22.00 Kreuzung Seestrasse – Zürcherstrasse

23.30 Mühlenenstrasse – Linthstrasse Richtung Schübelbach

24.00 Reichenburg

00.30 Kreuzung Sägestrasse Bilten

01.30 Kreuzung Badstrasse Niederurnen Ober Lii Richtung Autobahn

02.00 Autobahn A3 bis Piste Ausfahrt Untere Schwärzistrasse



Donnerstag, 26. Oktober

09.00 Untere Schwärzistrasse – Flechsenstrasse

09.30 Flechsenstrasse – Hauptstrasse – Weesen Hafen