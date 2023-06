Neue Regeln in Glarus Nord: So funktioniert das Parkieren ab Donnerstag

Eine kurze Übersicht



Mit fünf unterschiedliche Parkraumzonen soll bei der Bewirtschaftung des öffentlichen Parkplatzangebots möglichst allen Bedürfnissen nachgekommen werden. Dafür gibt es in fünf Zonen je nach Wochentag und Zeittraum unterschiedliche Vorschriften für Kurz- und Langzeitparking. Grundsätzlich ist das Parkieren auf allen weiss markierten öffentlichen Parkfeldern erlaubt und für kurze Zeiten gratis. Diese maximal erlaubte Gratis-Parkzeit richtet sich nach Zonen. In der stark besuchten Zone 1 (Zentrum) beträgt sie eine Stunde in allen übrigen Zonen vier bis acht Stunden. Die Kosten für das Langzeitparkieren sind je nach Zone unterschiedlich hoch. Wer sein Fahrzeug also länger als die erlaubte Gratiszeit auf öffentlichen Parkfeldern abstellt, muss dafür eine Parkbewilligung kaufen. Davon gibt es die vier verschiedene Typen «24 Stunden» (A), «Maxi» (B), «Midi» (C) oder «Nacht» (D). Je nachdem kostet die Bewilligung von 5 Franken für 24 Stunden bis zu 500 Franken pro Jahr (Maxi). (mar)