Njet zu Schräglift – jetzt soll Pro Flims-Cassons aufgelöst werden

Mit einem Schräglift oder einer ähnlichen Anlage hätte der Verein Pro Flims-Cassons das letzte Stück doch noch überwinden wollen, und die Machbarkeit eines solchen Projekts wurde auch abgeklärt, wie es im jüngst publizierten Jahresbericht 2022/23 des Vereins heisst. Technisch, so das Ergebnis der Untersuchungen, wäre so ein Vorhaben problemlos umsetzbar – planungsrechtlich aber gibt es Hindernisse. Konkret bräuchte es erneut eine Anpassung des kantonalen Richtplans – nur kurze Zeit nach der Anpassung für den Flemxpress. Das aber ist gemäss Kanton nicht in absehbarer Zeit möglich. Eine «gewisse Dauer der Planbeständigkeit» werde vorausgesetzt, deshalb werde man ein erneutes Anpassungsgesuch ablehnen müssen.