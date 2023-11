Braunwaldbahn-Chef Hobi: «Einen solchen Medienrummel hätten wir nicht erwartet»

So war der Bahnersatz von Linthal nach Braunwald eigentlich nicht gedacht. An vereinzelten Tagen wurden mehr Touristinnen statt Einheimische oder Arbeiter mit dem Helikopter transportiert, wie Geschäftsleiter Markus Hobi erzählt. Zum Beispiel am Donnerstag seien 320 Personen hoch- und runtergeflogen worden, 220 davon Ausflügler oder Heli-Fans.