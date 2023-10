Eine neue Fahrzeugprüfhalle für die Region Moesa

2000 bis 2200 Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen Gewicht werden in der Region Moesa seit 1974 jährlich geprüft. Derzeit finden die Kontrollen noch in einer angemieteten Garage in Roveredo statt, wie das Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität in einer Mitteilung festhält. Weil diese Räume keinen effizienten Betrieb mehr zulassen und die Gebäudestruktur die Anforderungen an die Raumbedürfnisse nicht mehr erfüllt, entsteht nun eine neue Fahrzeugprüfhalle. Am Donnerstag wurden die Bauarbeiten aufgenommen, im kommenden Herbst sollen sie abgeschlossen sein.