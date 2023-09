Davos fährt auch künftig Einbahn

Das neue Davoser Gesamtverkehrskonzept (GVK) bringt bei der Verkehrsführung keinen Systemwechsel mit sich. Das heutige Einbahnstrassensystem auf der Promenade und der Talstrasse bleibt bestehen. Dies stelle unter den gegebenen rechtlichen und baulichen Rahmenbedingungen die geeignetste Verkehrsführung da, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Davos vom Donnerstag. Um den Gesamtverkehr zu optimieren, sollen aber zahlreiche Aufwertungsmassnahmen ergriffen werden. Dazu gehören gemäss Mitteilung unter anderem die flächendeckende Einführung von Tempo 30, eine Neugestaltung der Bahnhöfe in Davos Platz und Dorf oder auch eine bessere Anbindung der Randgebiete an den öffentlichen Verkehr. Zudem soll beim Davosersee ein Park-and-Ride Angebot entstehen. Vorgesehen ist im Weiteren eine Verbesserung des Netzes für den Fuss- und Veloverkehr sowie die Aufwertung der Verkehrssicherheit an heiklen Kreuzungen und bei Unterführungen. Zur Aufwertung der Promenade «wird zudem eine Verlagerung der oberirdischen Parkierung umgesetzt», heisst es weiter.

Verfahren ist abgeschlossen

Im vergangenen Winter hatte die Gemeinde Davos mit dem Mitwirkungsverfahren zur Fertigstellung des GVK unter Einbezug einer breit abgestützten Begleitgruppe begonnen. Dieses Verfahren ist jetzt abgeschlossen. Das Resultat schaffe die notwendige Planungssicherheit, um in den nächsten Planungsschritten konkrete Massnahmen anzugehen, so die Davoser Gemeindebehörde. Das Konzept und die Dokumentation des GVK-Variantenstudiums sollen bis im November fertiggestellt werden. Gleichzeitig werde geprüft, ob das finalisierte Konzept und dessen Massnahmen geeignet seien, um über eine Teilnahme am Agglomerationsprogramm des Bundes Finanzhilfen zu erhalten. (béz)