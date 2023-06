Für die Rhätische Bahn stehen grosse Sanierungen an

Der Leiter des nördlichen Bahndienstes Gilbert Zimmermann betont, dass punktuell Befestigungen instand gesetzt werden müssen. «Dort, wo es am Gleis noch alte Holzschwellen gibt, müssen die Löcher wieder verschlossen werden», sagt Zimmermann. Ziel sei, dass die Schrauben so gut halten und sich die Löcher nicht verziehen können. «Es ist nicht so einfach, wie es klingt», sagt er. Nichts dürfe verrutschen und alles müsse ganz genau stimmen. Genau aus diesem Grund sei es aus Kostengründen einfacher, den Auftrag einem externen Unternehmen zu geben, als selbst Mitarbeitende dafür auszubilden. Deshalb wurde diese Woche der Auftrag für die Sanierung von 2700 Schraubenlöchern ausgeschrieben. (red)