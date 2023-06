Der «Neujahrsbote» unterhält mit Dorfgeschichten aus Glarus Süd

Wenn sie nicht gerade gemütlich beisammensitzen, sammeln die Chronistinnen und Chronisten des Neujahrsboten aus ihrem Dorf Schönes (Geburten) und weniger Schönes (Todesfälle). Für die Nachwelt aufgeschrieben wird alles, was das Jahr hindurch in ihrem Umfeld so passiert ist. Wobei in der Berichterstattung auch das Dorf- und Vereinsleben nicht zu kurz kommt.