Bedrohliche Bakterien

In der Schweiz kursieren immer mehr multiresistente Keime. Kürzlich hat das Zentrum für Antibiotikaresistenzen neue Höchststände vermeldet. So hat es beim Bakterium des Typs Escherichia coli in 20,9 Prozent der ausgewerteten Laborproben Resistenzen gefunden. E. Coli löst Blasenentzündungen bis hin zu Blutvergiftungen aus.