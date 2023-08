«Ich hoffe jeweils, dass bei einer Schlägerei im Stadtpark nicht noch Waffen im Spiel sind» 

In der Churer Drogenszene gibt es geschätzt 40 bis 50 Personen, die wegen Beschaffungskriminalität regelmässig mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Das hielt Andreas Werth, Chef Fahndung Chur der Kantonspolizei Graubünden, kürzlich in einem Interview mit «südostschweiz.ch» fest.