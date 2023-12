Verschiedene Kulturen, unterschiedliche Weihnachten

Nicht alle feiern Weihnachten. Und von denen, die es feiern, längst nicht alle gleich. Während es in der Schweiz üblich ist, mit der Familie zusammen zu sein, wird in anderen Ländern eher unter jungen Leuten in Bars gefeiert. Auch die typischen Weihnachtsgerichte sind verschieden. So feiern Menschen aus anderen Kulturen Weihnachten.