Provinzposse: Ein Glarner übt wegen eines Parkplatzes Selbstjustiz

Zwei Strafbefehle der Glarner Staatsanwaltschaft erzählen eine skurrile Geschichte. Im Januar dieses Jahres hat ein Mann sein Auto bei der Ankunft an seinem Arbeitsort nur einen Meter hinter das Heck eines parkierten andern Autos abgestellt und dieses so am Wegfahren gehindert. Der Mann, offenbar ein Angestellter der Gemeinde, war laut dem Strafbefehl der Ansicht, das andere Auto stehe «ohne Berechtigung auf einem Parkfeld der Gemeinde».