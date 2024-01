Wer wird «Bündner Persönlichkeit 2023»? Stimmt jetzt ab!

In ihrem «jugendlichen Leichtsinn» haben sie den «Schweizerhof» auf der Lenzerheide gekauft, erzählen Claudia und Andreas Züllig im Interview. 33 Jahre später ist es eines der beliebtesten Hotels.

Es müsse sich niemand Sorgen machen, er könnte nach dem Jahr als Nationalratspräsident nun in ein Loch fallen, sagt Martin Candinas im Interview – und erzählt, wie er das Jahr so erlebt hat.

Zum achten Mal sucht die «Südostschweiz»-Medienfamilie die «Bündner Persönlichkeit des Jahres» . Die für 2023 nominierten Männer und Frauen haben wir euch diese Woche vorgestellt – jetzt seid ihr an der Reihe: Ab sofort könnt ihr für euren Favoriten oder eure Favoritin abstimmen.