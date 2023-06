Beim Besuch am NOS in Mollis gibts Tipps vom zweifachen Schwingerkönig 

Ein Schwingfest ist immer auch ein Who-is-Who des Schwingsports. Vermutlich. Nein, nicht vermutlich: Ganz sicher ist der Begriff Who-is-Who für den Schwingsport der falsche. Denn Schwingen ist einheimisches Schaffen. Da wird so gesprochen, wie «einem der Schnabel gewachsen» ist. Aber trotzdem, nun auf Deutsch: Personen mit Rang und Namen waren am Sonntag am Nordostschweizerischen Schwingfest in Mollis zahlreich vertreten. Vom Glarner Regierungsrat waren Benjamin Mühlemann (er vor allem als Ehrenpräsident des NOS-Anlasses), Marianne Lienhard, Markus Heer und Andrea Bettiga vor Ort.