Vermehrte Blaufahrten in Graubünden

Adventszeit, Zeit der Besinnung. Aber auch Zeit der Weihnachtsessen und der Glühweinstände. Wer nicht aufpasst, steht in nächster Zeit bald einmal beschwipst vor seinem Auto und muss sich die Frage stellen: Fahre ich in meinem Zustand wirklich noch nach Hause? Wird man mit zu viel Alkohol am Steuer erwischt, darf man nicht auf die Milde der Richterin oder des Richters hoffen. Wie Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen, hat das Fahren unter Alkoholeinfluss nach einem starken Rückgang während der Pandemiejahre im letzten Jahr wieder deutlich zugenommen.