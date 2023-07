Bündner Ärztinnen und Ärzte schieben massive Überzeiten

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Ärztinnen und Ärzte in der Woche extrem viele Stunden arbeiten. Laut einer Befragung des Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte wird das Arbeitsgesetz in den Spitälern regelmässig missachtet. «Im Durchschnitt arbeiten Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte bei einem 100-Prozent-Pensum mehr als 56 Stunden pro Woche», heisst es in der Befragung. Immer häufiger würden sich die Ärztinnen und Ärzte deswegen müde, ausgelaugt und erschöpft fühlen. Was wiederum zu Fehlern führt, welche gerade im Gesundheitswesen gravierende Folgen haben können.