Eine traurige Gesellschaft ohne Churer Kinderintensivstation

«Es war eine überraschende Drillingsschwangerschaft», beginnt Arianna Nussio aus Andeer. In der 21. Woche sei sie zu einer Kontrolle im Fontanaspital Chur gewesen. Ergebnis: Mit den Babys war alles in Ordnung, jedoch sie selber war fast schon am Gebären. Auf der Notfallstation des Fontanaspitals wurde Nussio operiert. Ziel war es, die Kinder möglichst lange im Bauch zu behalten, denn je früher sie auf die Welt kämen, umso schwieriger sei es, sie zu retten. Nussio erzählt ihre Geschichte sehr gefasst. Trotzdem merkt man ihr die Belastung an. In der 26.