Lilly Streuli jätet auch mit 100 Jahren noch in ihrem Garten

Die Jubilarin ist eine Ur-Niederurnerin und in einer glücklichen und angesehenen Familie aufgewachsen. Sie absolvierte in Niederurnen die Schulen, machte in Chur eine Ausbildung zur Handarbeitslehrerin. In diesem Beruf blühte sie richtig auf. Zwei Generationen gingen bei ihr zur Schule und profitierten von ihrem Wissen und Können.