Was gefällt euch an der Schweiz am Besten?

Der 1. August bietet die Gelegenheit, die Schweiz zu feiern. Was macht die Schweiz für uns so besonders? Wir haben Passantinnen und Passanten danach gefragt.

Karin Hobi-Pertl

Menschen & Schicksale

Gesundheitsbereich: Angela Lardi findet, wir sind in der Schweiz gut versorgt. Bild Karin Hobi-Pertl