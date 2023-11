So geht Trauern bei Kaffee und Kuchen: eine Betroffene erzählt

Die Palliative GR betreibt an verschiedenen Standorten im Kanton Trauercafés. An jedem ersten Mittwoch im Monat finden diese Kaffeetreffen statt. Insgesamt drei Cafés unterhält die Palliative. Eines in Ilanz, eins in Chur (früher Maienfeld) und eins in Thusis. Barbara De Giorgi vom Trauercafé Ilanz berichtet über ihre Aufgabe in der Trauerbegleitung.