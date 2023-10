Sowohl Italiener als auch Glarner: «Das Wort Tschingg verletzt mich»

Am Samstag, dem 28. Oktober, findet die Premiere des Stücks «Die Schweizermacher» statt. Maurizio Piva, Präsident des Theater Glarus, spielt die Rolle des Italieners Francesco Grimolli, der eingebürgert werden will. Wie in seiner Rolle ist der 54-jährige Werbefachmann Italiener. Mit einem grossen Unterschied: Maurizio Piva hat überhaupt kein Interesse, sich einbürgern zu lassen.