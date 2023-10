Stark gegen verbale Gewalt: So reagiert ihr richtig 

In Bedrängnis reagiert jede Person anders. Eine Theorie von Walter Bradford Cannon beschreibt die seelische und körperliche Anpassung an eine Gefahrensituation und unterteilt diese in zwei Kategorien. Fight und Flight – also Kampf und Flucht. Der britische Psychologe Jeffrey Alan Gray erweiterte diese Theorie um die Kategorie Freeze – das Erstarren.