«Beim Schweinefleisch hat sich die Armee schon lange angepasst»

Die negativen Kommentare liessen nicht lange auf sich warten, als der «Blick» einen Artikel zum ersten Gebet mit einem muslimischen Seelsorger in der Armee veröffentlichte. Der Imam Muris Begovic hat am Mittwoch seinen Dienst angetreten und zum Gebet geladen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie 20 Soldaten in Richtung Mekka beten.