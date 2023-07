Brienz/Brinzauls: Auch die Katzen schlafen wieder in ihren eigenen vier Wänden

Es ist still, an diesem Dienstagmorgen in Brienz/Brinzauls. Noch kämpfen sich die sommerlichen Sonnenstrahlen ihren Weg durch die Bewölkung. Die Vögel zwitschern, die Dorfbrunnen plätschern. Sonst ist nicht viel zu hören in dem Ort, in den die Einwohnerinnen und Einwohner seit dem Vorabend zurückkehren können. Viele Fensterläden sind noch geschlossen.