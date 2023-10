Der Brandstifter kann sich die Taten selbst nicht erklären

Bis vor gut einem Jahr hat er noch mit seiner Freundin in der Region gewohnt. War Mitglied der Feuerwehr, spielte Dart, war im Schützenverein und ging gern Velo- und Skifahren. Doch das ist seit seiner Verhaftung im September 2022 vorbei. Seitdem sitzt der Mann hinter Gittern. Am Dienstag wird er wie ein Schwerverbrecher dem Kreisgericht See-Gaster in Uznach vorgeführt. Ein speziell gesicherter Kleinbus bringt ihn von der Justizvollzugsanstalt zum Gericht. Dort warten mehrere Pressevertreter und zwei bewaffnete Polizisten, die den Beschuldigten in den Gerichtssaal führen.