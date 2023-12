See mit 150 '000 Liter Wasser entleert sich - Evakuierte aus Schwanden können erst im neuen Jahr zurück

60'000 Kubikmeter Material

Nach wie vor drohen 60'000 Kubikmeter Material in die Tiefe zu rutschen - doppelt so viel wie Ende August in der neben dem nun betroffenen Quartier liegenden roten Zone heruntergekommen war und etliche Häuser zerstört hatte.

Oberhalb des Bereichs des Lockergesteins am Hangrutsch hat sich in den vergangenen Tagen aufgrund der stark anhaltenden Niederschläge ein See gebildet. Dieser hat sich in der Nacht auf Sonntag mit 150 Kubikmetern Wasser - das entspricht 1000 gefüllten Badewannen - in Flussrichtung Dorf schlagartig entleert. Wie befürchtet, wurden in den letzten Tagen zusätzliche Gebäude im Quartier Herren/Plattenau durch die sich noch immer in Bewegung befindenden Wasser- und Schlammmassen beschädigt. Es sind neue Gebäudeschäden zu verzeichnen, teilte die Gemeinde Glarus Süd am Sonntag mit.

Das jetzt betroffene Quartier liegt nur wenige Meter von der sogenannten roten Zone, in der die Murgänge vom August die grössten Schäden angerichtet hatten. Erst vergangene Woche wurde klar, dass die 40 Betroffenen dieser Zone nie mehr in ihre Häuser zurückkehren können. Die Gebäude sollen abgerissen werden. (sda/red)