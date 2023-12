Frisch aus dem Trash-TV: Eine junge Glarnerin sucht ihr Liebesglück auf der Insel

Auch Siria Longo hat Reality-Fernseh-Erfahrung und schaffte es mehrmals in die «Blick»-Schlagzeilen: Die damals 20-jährige Personalberaterin hatte in der Sendung «Temptation Island» des Streamingdiensts RTL+ die Aufgabe, Seitensprünge zu provozieren. Dabei habe sie keine Mühe gehabt, Nico Legat, den Sohn des berühmten Fussballtrainers Thorsten, zum Fremdgehen zu animieren, erinnert sie sich. «Im Nachhinein betrachte ich meine Rolle dort als Fehler», sagt Longo. «Nicht, weil es Kritik hagelte.» Die pralle an ihr ab. «Vielmehr, weil ich mich in meinem realen Leben auch nicht in eine Beziehung einmischen würde», sagt Longo. Sie sei noch nie fremdgegangen. «Vertrauen ist für mich etwas vom Wichtigsten.» Ob sie aber jemals eine Familie gründen werde, stehe in den Sternen. Longo: «Ich bin eben nicht so einfach.»