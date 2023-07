Dorfbäcker Peter Märchy dokumentiert nun auch die Beizen-Kultur von Näfels

Die Glarnerinnen und Glarner während des 19. Jahrhunderts waren erprobt, wenn es um das Trinken von Wein ging. Es war gebräuchlich, nahezu jeden Abend in eine der vielen Wirtschaften einzukehren und etwas vom regional typischen Oberländer oder dem Veltiner zu kosten. So beschreibt es Peter Märchy-Müller in «Näfels. Gasthäuser Einst und Heute». Das Buch zählt fast 100 Seiten und berichtet über mehr als 70 Gasthäuser. Etwa fünf Jahre hat der 75-jährige Bäckermeister für sein Werk recherchiert.