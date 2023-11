Schwanden: Spenglerei konnte nichts mehr retten und trotzdem normal weiterarbeiten

Es ist Mittwochnachmittag, 16 Uhr, am 18. Oktober. Stefan Hösli sitzt an seinem Bürotisch im ersten Stock des alten Feuerwehrgebäudes in Schwanden. Bis vor zwei Monaten war das Gebäude leer. Damals waren einige Fensterscheiben eingeschlagen, die Räume stark verstaubt und die Wände mit Graffiti beschmiert. Davon ist aber nicht mehr viel zu erkennen. Einzig das «Fuck»-Graffiti im Büro hinter Stefan Höslis Rücken scheint übrig geblieben zu sein.