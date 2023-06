Bündner Wettkampf am Herd und an der Tischtennisplatte

Viele Hobbyköche fühlen sich in ihrer eigenen Küche am wohlsten und andere zieht es wiederum in die Kochsendung «Masterchef Schweiz», wo die zweite Staffel derzeit auf dem Sender 3+ ausgestrahlt wird. Dieses Mal ist Valeria Turnes aus dem Engadin mit dabei und gibt ihre Kochkünste zum Besten. Ganz freiwillig habe sie sich bei der Kochshow aber nicht angemeldet, da sie nach eigenen Angaben, kritisch mit sich selbst sei. Ihre Freunde und das Jurymitglied Andreas Caminada waren allerdings die treibenden Kräfte, die sie zur Anmeldung ermutigt und motiviert haben.