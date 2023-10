Community, nun sag’, wie hast du’s mit der Religion?

Historikerinnen und Historiker der Universität Zürich haben 1002 Fälle sexuellen Missbrauchs belegt, die katholische Kleriker, kirchliche Angestellte und Ordensangehörige seit Mitte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz begangen haben. «Bei den identifizierten Fällen handelt es sich zweifellos nur um die Spitze des Eisbergs», erklärten zwei Historikerinnen an der Medienkonferenz vom 12. September in Zürich (Ausgabe vom 13. September). Denn zahlreiche Archive, in denen weitere Fälle von Missbrauch dokumentiert sein dürften, hätten noch nicht ausgewertet werden können.