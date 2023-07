Wenn niemand hinschaut – wie der Bündner Hans Caprez einen Skandal aufdeckte

Hans Caprez erwartet die Journalistin am Bahnhof. Er habe sie abgeholt, damit sie sich «downtown Castrisch» nicht verirre, sagt er, und Schalk umspielt seine Augen. Humor und Lebensfreude sind dem 82-Jährigen nie abhandengekommen, trotz all der Missstände und der dunklen Machenschaften, denen er in seinem Leben begegnete. Als «Beobachter»-Redaktor deckte er mehrere Skandale auf, einer davon war das von Pro Juventute geführte Hilfswerk «Kinder der Landstrasse».